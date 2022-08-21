Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler çalışmalarda çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, katlanabilir tüfek ve 30 adet fişek ele geçirdi. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli D.K. hakkında soruşturma başlatılırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık şüpheli 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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