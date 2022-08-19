Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı - Son Dakika
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Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı

19.08.2022 17:20
Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokak ortasında göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokak ortasında göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31) cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, pazartesi gecesi Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde göğsünden bıçaklandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet şüphelilerinin Hacı Mustafa B., Gülhanım T., Emre D. ve Mert G. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


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Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Melih Kestel cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Çocuklardan Havacılık ve Teknoloji Parkına Ziyaret Çocuklardan Havacılık ve Teknoloji Parkına Ziyaret
Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta bıçaklanan Melih'in ölümünde 4 gözaltı - Son Dakika

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