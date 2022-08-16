Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

16.08.2022 14:10
Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Melih Kestel (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte apart daire kiralayan Melih Kestel, saat 01.30 sıralarında, henüz kimliği belirlemeyen kişi ile Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kestel, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Kestel, hayatını kaybetti. Kestel'in cenazesi, Eskibağlar Hal Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında göğsünden bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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