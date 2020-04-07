Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.
ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.
Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Yılmaz, 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Yılmaz'ın bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:19 Kaynak: DHA
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