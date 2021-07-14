Eskişehir'in trafik sorunu çözülemiyor - Son Dakika

Eskişehir'de, yazla birlikte artan turizm haraketliliği ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile birçok bulvar ve caddelerde oluşan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Günün belli saatlerinde kentin en işlek bulvar ve caddelerinde trafik adeta durma noktasına gelince trafik polisleri devreye girmeye başladı. Öğlen saatlerinde Cengiz Topel ve Hatboyu-1 caddeleri üzerinde sürücüler trafik yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için belirli aralıklarla Haller Kavşağı üzerindeki yolları kesti. Ekiplerin müdahalesiyle yoğunluk kısmi olarak azaltıldı. Eskişehir'in çözülemeyen sorunlarından biri olarak gösterilen ve yaz aylarında daha da artan trafik problemi, sürücülerin yanı sıra kent sakinleri tarafından da tepki çekiyor. - ESKİŞEHİR