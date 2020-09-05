Eskişehir'in turizm kaynakları - Son Dakika

Eskişehir'in turizm kaynakları

Eskişehir Valiliği bünyesinde, Anadolu Üniversitesi ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında imzalanan protokol kapsamında Eskişehir'in turizm potansiyellerinin incelendiği "Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Turizm Pazarlama...

Eskişehir'in turizm kaynakları, System.String[]

Eskişehir Valiliği bünyesinde, Anadolu Üniversitesi ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında imzalanan protokol kapsamında Eskişehir'in turizm potansiyellerinin incelendiği "Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisinin Geliştirilmesi" konulu projenin sonuçları değerlendirildi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) düzenlenen, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın yürütücülüğünü yaptığı projenin sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda; Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve çok sayıda akademisyen yer aldı. Eskişehir'in turizm kaynaklarının bir bütün halinde değerlendirilmesi ve hem yerli hem de yabancı turizm pazarlarında hak ettiği payı alabilmesi adına yürütülen çalışmanın içeriği ve projede gelinen son nokta katılımcılarla paylaşıldı.

Eskişehir'de tarihi ve kültürel açıdan sahip olduğu değerler ile son yıllarda markalaşma yolunda güzel adımlar atıldığını vurgulayan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Eskişehir'in en önemli değerlerinden olan üniversitelerimizin fakültelerini incelediğimizde 2 adet Turizm Fakültesi ile karşılaştık. Eskişehir'in turizm potansiyellerini değerlendirebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz fırsatlar yakaladık. Semra Hoca bir ekip kurdu ve çalışmaya başladı. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Biz bu çalışmanın şu ana kadar yapılanlar arasında en iyisi olduğunu iddia ediyoruz. Sizlerin de desteği ve tüm Eskişehir insanının projeyi sahiplenmesiyle uygulanabilir bir strateji oluşturmuş olacağız. Önümüzdeki süreçlerde de kendi kaynaklarımızla projelere destek vereceğiz. Biz bu çalışmaya çok inanıyoruz" dedi.

Üniversitelerin eğitim ve araştırma çalışmalarının yanı sıra topluma hizmet anlamında da sorumlulukları olduğunu dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal," Bütün dünyayı etkileyen içinde bulunduğumuz salgın sürecinde, ülke olarak da zor günlerden geçiyoruz. Turizm de ekonomik anlamda en çok etkilenen sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Turizm, siyasi, ekonomik, çevresel veya pandemi gibi sağlıkla ilgili durumlara karşı çok çabuk etkilenen hassas sektörlerden bir tanesi. Hazırlanan bu projeye baktığımızda önceden hazır olma ve karar vericilere bir rehber hazırlama anlamında bu tür çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu projede üretilen bilginin topluma hizmete açılması, üniversitemizin temel görevlerinin başında geliyor. Bu proje de bu görevin somut adımlarından bir tanesi. Çünkü bu proje sonunda, özellikle sektörel anlamdaki karar vericilere, sektörle ilgililere veya tamamen sektördeki tüketicilere rehberlik edecek güzel sonuçları bizimle paylaşıyor. Bu anlamda ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel projenin öncelikle Eskişehir'imize, daha sonra da ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Eskişehir'in en önemli gelir kaynaklarından birinin turizm olduğunu aktaran Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, "Bu toplantı Eskişehir için oldukça büyük önem taşıyor. Her ne kadar marka şehir olma yolunda önemli adımlar atılmış olsa da bu adımlar daha da ileriye taşınmak zorunda. Eskişehir bir turizm şehri ama bu yalnızca ulusal düzeyde kalıyor. Uluslararası alana yeterince açılamamış durumdayız. Ulusalda sorunumuz, gelen turistlerin ortalama olarak 1.5 gün konaklaması. Biz bu süreyi yeterli bulmuyoruz ve öncelikle 3 gün olarak uzatmak istiyoruz. Bunu yapmak için sistemli ve bilinçli bir şekilde çok fazla çalışmamız gerekiyor. BEBKA'ya ve Anadolu Üniversitesi'ne yapılan çalışmalara katkılarından dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Bu proje de, turizmdeki konaklama sürelerini arttırma ve şehrimizi uluslararası turizme kazandırma adına oldukça önemli. Projenin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye iletti.

İyi bir ekip çalışması ile çok güzel çalışmalar üretilebileceğini savunan Proje Yürütücüsü ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ise, "Biz bu projeyi Eskişehir'i ne şekilde ve hangi turistlere tanıtacağımızı düşünerek başlattık. Projeyi bilimsel bir temele oturtmamız gerektiğini düşündük. Yaptığımız iş, yalnızca bize ait değil aynı zamanda Eskişehir'in de işi. En iyisini ve en doğrusunu yaparak ilimizin kullanımına sunmak istiyoruz. Bu projede bir ekip olarak çalıştık ve çok emek sarf ettik. Akademisyenler olarak iyi işler yapmak bizim boynumuzun borcu. Biz aslında yapmamız gerekeni yaptık. Ben ekip arkadaşlarıma zaten her zaman teşekkür ediyorum ama en önemlisi projenin anlaşılmış olması ve değer kazanması açısından destek veren herkese teşekkür ederim. Ben bu projenin raflarda kalıp unutulacağını düşünmüyorum. Umarım bu çalışmamız, daha güzel işlerimizin de bir başlangıcı olur" şeklinde belirtti.

Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekansal Analizi ve Turizm Pazarlama Stratejisinin Geliştirilmesi çalışması kapsamında öncelikle ilin turizm kaynakları incelenerek öznitelikleri coğrafi bilgi sistemlerine taşındı. Eskişehir ilinin potansiyel turizm pazarları değerlendirilerek Eskişehir'e gelen yerli - yabancı turistler ve Eskişehir turizmi üzerine değerlendirmeleri, turizm kaynakları ve ulusal/uluslararası turistlerin seyahat eğilimleri incelendi. Elde edilen bulgular ışığında temalarına, işlevlerine, kullanılabilirliklerine, farklılık ve özgünlüklerine göre Eskişehir ilinin turizm kaynakları ve potansiyel çekicilikleri; İnönü Hava Sporları Bölgesi, Türkmendağı-Yazılıkaya Platosu Jeoarkeoparkı, Sivrihisar ve Çevresi, Sündiken-Bozdağlar Klimatizm Temalı Ekoturizm Bölgesi,Agroturizm Bölgesive Şehir Turizmi Bölgesi olmak üzere altı alt bölgeye ayrıldı.

Eskişehir'in bahsedilen altı bölgesi için turizme yönelik ürün ve markalarının geliştirilmesi, Eskişehir'e erişebilirliğin arttırılması, Eskişehir turizminde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki işgücü ihtiyacının karşılanması ve niteliklerinin geliştirilmesi, turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, rakip pazarlara turizm açısından fiyat üstünlüğü sağlanması ve Eskişehir turizmi için ortak pazarlama ve iletişim stratejisi geliştirilmesi olmak üzere yedi hedef temel alındı. Bu hedeflere uygun olarak altı alt bölgeyi kapsayacak biçimde stratejiler ortaya koyulurken bu noktadan hareketle stratejilere yönelik olarak eylemler belirtildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in turizm kaynakları - Son Dakika

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