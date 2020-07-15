Eskişehir'in turizm potansiyeli konuşuldu - Son Dakika

Eskişehir'in turizm potansiyeli konuşuldu

Eskişehir Valiliği himayesinde ve Sanayi Odası'nın (ESO) ev sahipliğinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucunda Eskişehir'in turizm potansiyellerinin mercek altına alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayesinde ve Sanayi Odası'nın (ESO) ev sahipliğinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucunda Eskişehir'in turizm potansiyellerinin mercek altına alındığı toplantı gerçekleştirildi.

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Toplantı, Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, ESO Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, BEBKA Eskişehir YDO Koordinatörü Güliz Ünal, ETO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şarlar, EOSB Proje Yöneticisi Sedat Telçeken, TÜRSAB İl Temsilcisi Özgür Ersoy, TÜROB İl Temsilcisi Kaan Erdin, BEBKA Personeli Aziz Türk, ESO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile BEBKA temsilcileri katıldı.


Toplantıda Eskişehir'in turizm tanıtım faaliyetlerinin daha planlı ve odaklı bir şekilde yönetilebilmesi değerlendirildi. Toplantıda proje temsilcilerinden Prof. Dr. Semra Günay Aktaş tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında hazırlanan strateji önerisi katılımcılara sunuldu. Strateji sunumunda turistleri hedef alan pazarlar ve turizm türlerine yer verildi.


"Anadolu'da zirve yapmalı"


Gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu sonrasında değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kolay yapılacak değil çok vakit ve emek isteyen bir proje. Bu kadar bilginin derlenmesiyle bundan sonra istenilenleri çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Eskişehir'in hikayesinin oluşturulması gerekiyor. Biz ESO olarak Eskişehir'in marka değerini artıracak bu çalışmada elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.


Toplantının konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise "Turizm stratejilerinin her topluma, her kültüre göre belirlenmesi gerekir. Buna göre de pazarlama stratejisi ve iletişim stratejisinin belirlenmesi gereklidir. Bu doğrultuda şehirlerimizin çalışmalarında birbirleri ile etkileşimine önem veriyoruz. İnanıyoruz ki Eskişehir Anadolu Bölgesi'nde turizmde zirve yapacak illerden biri olacak. Yapılan turizm strateji geliştirme projesine Eskişehir Valiliğimiz ve Sanayi Odamızın deste vereceğine inanıyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantı sonrası iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in turizm potansiyeli konuşuldu - Son Dakika Ekonomi
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