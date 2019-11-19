Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in yazlık ağaçlarının "kış göçü" başladı
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Eskişehir'in yazlık ağaçlarının "kış göçü" başladı

6 saat önce

Eskişehir'de, yaz mevsiminde kentin caddelerini ve parklarını süsleyen palmiye ağaçları, havaların soğumasıyla toplanarak bakım için seralara götürüldü.

Eskişehir'in yazlık ağaçlarının

Eskişehir'de, yaz mevsiminde kentin caddelerini ve parklarını süsleyen palmiye ağaçları, havaların soğumasıyla toplanarak bakım için seralara götürüldü.

"Bozkır kenti" Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldır yaz aylarında Köprübaşı mevkisi ve Kentpark'a yerleştirilen sıcak iklim ağacı palmiyeler, havaların soğumasıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince özenle toplandı.

Palmiyeler, yıllardır devam eden geleneksel "kış göçü" için yerlerinden alınarak, traktörlerle bakımlarının gerçekleştirileceği Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı seralarına taşındı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri, palmiyeleri önce bakıma alacaklarını ve özel olarak hazırlanan seralarda gelecek yaza kadar büyütüleceklerini duyurdu.

Köprübaşı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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