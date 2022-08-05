Yenidoğan Mahallesi seyahat eden aracın bagajında oturan genç görenleri şaşırttı. Sürücüler, gencin düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen gencin rahat tavırları ise şaşırttı. Araç bir süre sonra anayoldan ayrılarak, ara sokaklarda gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR

Mahalleli kaldırma çıkan araçları önlemek için kendi dubasını yaptı

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yenidoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gencin bagajda ki tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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