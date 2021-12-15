Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bozdağ beyaz gelinliğini giydi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yollar ve ağaçlık alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'in en yüksek noktalarından Bozdağ ve çevresinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi, kısa sürede kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Yarımca ve Tandır başta olmak üzere Bozdağ mevkiinde bulunan kırsal mahallelerde bazı yollar kapanma noktasına gelirken, kar kalınlığı 5 santimetre ve üzerin eulaştı. Drone ile havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar ve ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dallarında buza dönüşen kart taneleri de objektiflere yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiği Eskişehir'de kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkili olması öngörülen kar yağışının hafta sonu etkisini arttırması tahmin ediliyor.