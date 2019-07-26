"Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti" kuruluşunu gerçekleştirdi

"Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti" adı altında faaliyet gösterecek olan kuruma, internet haber siteleri ve e-dergilerinin sahipleri, çalışan muhabir ve editörleri üye başvurusu yapabilecekler.

SORUMLULUKLAR ÜSTELENECEĞİZ

Üye seçiminde bazı kriterleri olduğunu belirten kurucu üyeler "Kentimizin internet medyasında, özellikle habercilik noktasında kalitenin yükselmesi ve bu işin doğru yapılması için sorumluluk üstelenecek üyelerle ilerlemek istediklerini" belirtti.

"Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti", Dernekler Müdürlüğü'nden olur yazısını aldıktan sonra, kurucular kurulu tarafından faaliyete geçti. Kurucular kurulu tarafından yapılan açıklamada; " Eskişehir'de internet gazeteciliği mesleğini basın meslek ahlakı ve ilkelerine göre yapan gazetecileri bir çatı altında toplamak için kuruldu" ifadeleri kullanıldı.

TÜM ÜYELERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış bir algının olduğu, İnternet Haberciliğinin masa başından ve kolay yapılan bir iş sanıldığı ifade eden üyeler, değerinin yeni anlaşılmaya başlandığı internet haberciliğinin, doğru yapıldığında zor bir iş olduğunu belirtti.Üyeler ayrıca İnternet haberciliğinin Eskişehir'de çıkar guruplarının aracı olmasını engellemek ve verilen emeklerin hem okuyucuda hem de sektör çalışanlarında hakkını bulması için tüm üyelerle beraber çalışacaklarını ifade etti.

DOĞRU ALGI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Eskişehir'de internet medyasını daha ileri noktalara taşımak ve internet gazeteciliğinin doğru algılanması için çalışmalar yapacağını belirten kurucular kurulu; " İnternet Medyası yasal boşluktan dolayı bazı istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bununla ilgili olarak Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak gereken hassasiyeti gösterecek ve bu konuda çalışmalar yapacağız" dedi.

İNTERNET MEDYASI KANUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yıllardır beklenen ve halen daha çıkmayan İnternet Medyası Kanunu konusuna da değinen Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti kurucular kurulu, İnternet Medyası Kanunu konusunda da çalışmalar gerçekleştireceklerini, Eskişehir adına gerektiğinde ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirttiler.