ESKİŞEHİR Irak'tan gelen Türk işçileri, Eskişehir'de karantinaya alındı - Son Dakika

Irak'tan gelen Türk işçileri, Eskişehir'de karantinaya alındı

IRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen aralarında Türk işadamları ve işçilerinde bulunduğu 250 kişilik kafile, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp öğrenci yurduna yerleştirildi. 17 kişi ise Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Bağdat'tan alınan Türk işadamları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik kafile Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'de Hasan Polatkan Havaalanına getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan işçiler ve işadamlarından 250'si otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp öğrenci yurduna getirildi. Giriş kayıtları yapılan işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı. İşçilerin getirildiği sırada AFAD, Kızılay ve polis ekipler maske ve eldivenle tedbir aldı.

17 KİŞİ KÜTAAHYA'YA GÖNDERİLDİ

Bağdat'tan gelen uçakta yer alan 17 kişi ise otobüslerle Kütahya'ya gönderilerek, koronavirüs karantinası için Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi.