ESKİŞEHİR - İş adamı Erol Tabanca'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - İş adamı Erol Tabanca'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

19.10.2022 15:47

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 95 yaşında vefat eden annesi Zeliha Tabanca'nın cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 95 yaşında vefat eden annesi Zeliha Tabanca'nın cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.

Tabanca'nın cenazesi, Eskişehir Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne getirildi.

Erol Tabanca ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Zeliha Tabanca'nın naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti il Başkanı Zihni Çalışkan, iş insanları ile çok sayıda kişinin katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - İş adamı Erol Tabanca'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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