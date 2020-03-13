Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti - Son Dakika

Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti

6 saat önce

Eskişehir'de oda başkanları, sanayiciler ve iş adamlarının oluşturduğu Eskişehir İş Konseyi'nin imzaları atıldı.

Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti, System.String[]

Eskişehir'de oda başkanları, sanayiciler ve iş adamlarının oluşturduğu Eskişehir İş Konseyi'nin imzaları atıldı.


Gerçekleşen imza törenine oda başkanları, sanayiciler ve iş adamları katıldı. TÜLOMSAŞ Müzeisi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, iş konseyi ile ilgili genel prensipler, konseyin hedefleri ve çalışma prensipleri ile ilgili metinler okundu. Kurulan İş Konseyi ile Eskişehir'i kalkınması ve gelişmesi için çalışılacakken, bireysel fikir ve siyasi görüşler düşünülmeden kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile ekonomik ve siyası gelişmelere yön verebilen faaliyetlerde bulunulacak.


Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, oluşum için güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu belirterek, "Bugün Eskişehirimiz için çok önemli bir gün. Tüm başkanlarımızın fikri ve iradesiyle Eskişehir İş Konseyi'nin kuruluşunun imza töreni için buradayız. Seçilmiş tüm oda başkanları, ve sanayiciler ve iş adamları birlik beraberlik duyguları içinde güçlü bir irade koydular bu oluşum için. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin Eskişehir'de uzun yıllar güze işler başarılacağına eminim" dedi.


Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve imza töreni ile toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir İş Konseyi imza töreni gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]