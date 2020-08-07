Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destek - Son Dakika

Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destek

Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destekESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında staj yapan 'alev avcısı' kızlar Kısmet Boran, Melisa Yavuz ve Muhibe Baytaroğlu itfaiyeciler ve çevrelerinin yanı sıra sosyal medyadan büyük destek görüyor.

Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destek

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında staj yapan 'alev avcısı' kızlar Kısmet Boran, Melisa Yavuz ve Muhibe Baytaroğlu itfaiyeciler ve çevrelerinin yanı sıra sosyal medyadan büyük destek görüyor. Yaklaşık 1 aydır çoğunluğu yangın tatbikatlarında eğitim alan alev avcısı kızlar, erkek mesleği olarak görülen itfaiyeciliği kadınlarında yapabildiğini kanıtladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1'nci sınıf öğrencileri Melisa Yavuz, Kısmet Boran ile Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Muhibe Baytaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında stajyer olarak göreve başladı. Yaklaşık 1 aydır eğitim gören 'alev avcısı' kızlar her sabah araç bakımının ardından ihbar alma, raporlama, yangınlara müdahale, ilk yardım, arama kurtarma, hortum toplama, araç özellikleri gibi genel itfaiyecilik konularında eğitim alırken gerçeği aratmayan tatbikatlarda da yangına müdahale ve söndürme eğitimleri alıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki stajları sırasında kısa sürede göz dolduran kızlar, erkek mesleği olarak görülen itfaiyeciliği kadınların da rahatlıkla yapabildiğini kanıtladıklarını söyledi.

'YANGINI SÖNDÜREBİLİYOR OLMAK GURUR VERİCİ'

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Muhibe Baytaroğlu, yangın söndürmeyi öğrenmenin bunu yapabiliyor olmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, 'Yaklaşık 1 aydır İtfaiye Daire Başkanlığı'nda stajyer olarak görev yapıyorum. Staj sırasında günlük araç ve ekipmanları kontrol ediyoruz, her gün çeşitli eğitimler ve tatbikatlara katılıyoruz. Gerçeği aratmayan yangınlara müdahale ediyoruz. Özellikle yangın nasıl söndürülür, nasıl soğutma çalışması yapılır' Çavuşlarımızın talimatları öğretileri doğrultusunda öğreniyoruz. Yangın söndürmeye başlamak, bunu yapabiliyor olmak çok güzel bir duygu, gurur verici bir duygu. Birebir öğrenmek çok güzel ve keyifliö dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Kısmet Boran ise insanlara yardım etme duygusunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, 'Tavsiye ile bu bölümü okumaya niyetlenmiştim sonra kendime güvendim ve karar verdim. Okuduğum bölümün birinci yılı bitti. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 1 aydır staj yapıyorum. Bu staj şimdiye kadar çok şey kazandırdı. İtfaiyeciliğin çok güzel bir meslek olduğunu öğrendim. İnsanlara yardım etmek çok büyük bir şey. Onlara yardım etmek büyük bir duygu, bizi de mutlu ediyor. Güç problem oluyor ancak biz üstesinden geliyoruz. Bu meslekte kadın erkek ayrımı olmaz. Biz yapıyoruz, herkes yapabilirö şeklinde konuştu.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK

Alev avcısı kız stajyerlerden Melisa Yavuz da üniversite sınavına hazırlanırken meslekleri araştırdığı sırada itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi. İlk desteği ailesinden görerek bu bölümü seçtiğini ve itfaiyeci olmaya karar verdiğini ifade eden Yavuz, 'Aslında yapabileceğimi düşünmüyordum. Ailemin desteği ve sonrasında staj döneminde kararımı verdim. Çünkü bana destek verilmesi kendime olan güvenimi arttırdı. Staj döneminden bu yana buradaki çavuşlarımız, erkek stajyer arkadaşlarımız bize her konuda çok büyük destek verdi. Staj döneminde özellikle ailemin, arkadaşlarımın yanı sıra sosyal medyadan bile çok destek gördük. Bu destekle diğer kız stajyer arkadaşlarımla meslekte çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inandık. Verilen destek çok motive de ediyor. Bu mesleği yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum, her yönden güzel bir meslek. İnsanların hayatına dokunabiliyoruz. Yangın söndürmek bazen zorluyor ama bu beni hırslandırıyor ve güçlendiriyor. Yangın söndürebildiğimizi gördükçe bu bizi çok mutlu ediyorö dedi.

'BAZI KONULARDA BİZİ GEÇİYORLAR'

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın diğer bir stajyeri olan Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Batuhan Tepe de çok iyi bir çalışma ortamı içinde staj yaptıklarını söyledi. Üç kız stajyerin hiçbir konuda ve eğitimlerde geride kalmadığını ifade eden Tepe, 'Her konuda bizden 1 adım daha önde gitmeye çalışıyorlar. Yangınlarda korkmadan eğitimlere katılıyorlar. Bazı konularda bizi geçiyorlar, bizde şaşırıyoruz. İnşallah itfaiyede kadınların daha çok yer almasını bizde istiyoruz. Kadınların yapamayacağı bir iş yok benceö ifadelerini kullandı.

Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destek

Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 18:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir itfaiyenin 'alev avcısı' kızlarına büyük destek - Son Dakika
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