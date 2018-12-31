Son Dakika Haberleri: Eskişehir İtfaiyesi 2018'de Bin 500 Yangına Müdahale Etti

Eskişehir İtfaiyesi 2018'de Bin 500 Yangına Müdahale Etti

2 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2018 yılında yaklaşık bin 500 yangına müdahale etti.

Eskişehir İtfaiyesi 2018'de Bin 500 Yangına Müdahale Etti, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2018 yılında yaklaşık bin 500 yangına müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde yangınlara anında müdahale etmenin yanı sıra başta okullar başta olmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda binlerce kişiye de çeşitli eğitimler verdi.

Son teknolojiyi yakından takip ederek filosunu sürekli güçlendiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2018 yılında yaklaşık bin 500 yangına müdahale etti. İhbar hattı üzerinden gelen şikayetleri en kısa süre içerisinde değerlendiren ekipler, başta vatandaşlar olmak üzere tüm canlılara yardım elini uzattı.

Ayrıca baca denetimi başta olmak üzere, iş yeri ve kamu binalarının denetimlerini de düzenli olarak sürdüren itfaiye personeli, 2018 yılı içinde yaklaşık 800 denetim gerçekleştirdi.

Öte yandan itfaiye personeli 30 binden fazla vatandaşa tatbikatlar eşliğinde eğitim verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:54 Kaynak: AA

İtfaiye, Eskişehir, Güncel
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