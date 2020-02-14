Eskişehir JASAT'ın takip ve operasyonları suçluları ele verdi - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurları ile yürütülen planlı operasyonlarda, kırsalda meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.



Edinile bilgilere göre; Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesi'nde 9 Şubat günü saat 19: 30 sıralarında S.B. isimli şahsın evinden 2 adet av tüfeği çalınması olayı hakkında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve jandarma asayiş ekipleri çalışma başlatmıştı. Faillerinin tespit edilmesi amacıyla olay yeri ve çevresini gören kamera kayıtları ile PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu olay şüphelisi olduğu değerlendirilen E.G.B. ve A.T. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalandı. Ayrıca ekipler, yapılan araştırma neticesinde şüpheli A.T.'nin Eskişehir merkezinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğunu belirledi.



Tarihi hançere jandarma el koydu



Ayrıca Sivrihisar ilçesi Göktepe Mahallesinde ikamet eden Y.C. isimli şahsın yaklaşık 5-6 ay önce kendisine ait tarlada çalıştığı esnada toprak altından çıkardığı 1 adet hançeri evinde sakladığı duyumu alındı. Yapılan operasyon sonucu üzerinde 'Osmanlıca' yazılar bulunan hançer jandarma ekiplerince ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Teknik takibe alınan şüpheli hırsızlara suçüstü



13 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, karıştıkları hırsızlık olayları sonucu JASAT tarafından teknik takip altında bulundurulan U.K., H.A. ve İ.K. isimli şüpheliler, Tepebaşı ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde Z.Ç. isimli şahsın bir bağ evinden çeşitli bahçe malzemelerini çaldıkları esnada suçüstü olarak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet televizyon, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çim kesme motoru ile muhtelif hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.



Olay sonrası jandarma ekiplerinin detaylı araştırması neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerin kentteki çeşitli bağ evleri ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili oldukları tespit edildi.



Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, alınan ifadeleri sonrası jandarma ekiplerince adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR