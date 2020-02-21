Eskişehir 'kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettik' - Son Dakika

'Kafatası kırıcı' gibi 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettik'

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da uyardığı (Kafatası kırıcı meydana okuma) oyunu gibi çocuklar ve gençler arasında yayılan meydan okuma oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır" dedi.

Son günlerde sosyal medyada çocuklar ve gençler arasında yayılan 'Skull Breaker Challenge' (Kafatası kırıcı meydana okuma) isimli oyun hakkında bilgi veren SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları çalışmalar sonucunda 14 farklı meydan okuma oyunu tespit ettiklerini ancak oyunların daha da yaygınlaşmamaları adına bu oyunların isimlerini söylemek istemediklerini belirtti. Gençlere seslenen Eraslan şunları kaydetti: "Sosyal medyanın iyi ve güzel yanlarını günlük hayatınızda lütfen kullanın ama böylesine kendinize zarar verici, sizi hem fiziki hem de psikolojik olarak örseleyici meydan okumalardan vazgeçelim. Bu meydan okumaların çeşitlerini burada dillendirmek istemiyorum. Ama bunun 14 farklı çeşidini tespit ettik. Özellikle ergen grup olan 14-18 yaş grubunun çok sıkça kullandığı meydan okumalar. Biz de bakarken hayrete düştüğümüz derecede ilginçliklerin olduğu meydan okumalar mevcut. Bir de böylesi meydan okumaların ifade edilmesi yaygınlaşmasına neden oluyor. Biz de o nedenle SODİGEM olarak buna çok dikkat ediyoruz. İsim vermeden anlatıyoruz. Verdiğimiz 'sosyal medya güvenli dijital kullanım' seminerlerinde de bunları anlatıyoruz. Böylesi meydan okumalar çocukların hem fiziki hem de psikolojik olarak örselenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden hem sosyal medya sağlayıcılarının bunu yayınlamamalarını hem de gençlerin böylesi olaylara dönük herhangi bir eylemde bulunmamalarını öneriyoruz."

"AİLELER VE ÖĞRETMENLER BU OYUNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN"

Meydan okuma oyunlarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Prof.Dr. Levent Eraslan, ailelerin ve öğretmenlerin bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Özellikle sosyal medyanın günlük hayatta yaygınlığının artmasıyla beraber bunun faydalarının yanında zararları da ortaya çıktı. Biz böyle uygulamalara 'Challenge' yani meydan okumalar diyoruz. Bunun 2 boyutu var. Birincisi, bir iddia üzerine yapılan bir çekişme ve bu çekişmenin kayda alınması. Bu son o kafa kırma oyununa kadar YouTube dolaşım aracıydı. Şimdi ise TikTok ile bu başladı. Bu ne demek' Bu, gençlerin ergenlik döneminin verdiği yarışma ve rekabetçi hırs, çatışma hallerini sosyal medyada paylaşmaları. İddialaşıyorlar. Burada adını vermek istemiyorum o kadar ilginç uygulamalar var ki sonu ölümle sonuçlanabilecek meydan okumalar var. Meydan okumada kaybedenler sosyal medyada dalga konusu olmakta ve insanlar onlara küçümseyici ifadeler kullanabilmekteler. En son Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hocamın ifade ettiği, 'Skull Breaker Challenge' (Kafatası kırıcı meydan okuma) isimli oyun, çok ilginç bir şekilde çocukların birbirlerine fiziki olarak zarar verdikleri, ciddi anlamda fiziki yaralanmalar, travmalar, beyin kanamaları ve hatta ölüme yol açacak şiddete sahip bir uygulama. Fonda da bir müzik, TikTok uygulamasıyla yapılmakta. Buradan anne, babalara ve öğretmenlere seslenmek istiyoruz. Lütfen çocuklar arasında böylesi yaygınlaşan, moda haline gelen uygulamalara karşı bilgi sahibi olalım. Çünkü çocuklar, bunları kendi sosyal medya ortamlarında gerçekleştirmekte. Bazen sınırı aşmakta, ciddi yaralanma ve ölümlere yol açmakta."