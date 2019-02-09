Son Dakika Haberleri: Eskişehir Karabükspor'u 4 Golle Geçti

Eskişehir Karabükspor'u 4 Golle Geçti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.

Eskişehir Karabükspor'u 4 Golle Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Sissoko'nun kullandığı korner atışında ceza sahasında Erdal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 21. dakikada Mehmet Özcan'ın bekletmeden ileriye gönderdiği şutta topu önüne alan Sekidika kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma ile topu ağlara gönderdi. 0-2 50. dakikada Karabüksporlu Hüseyin pasında araya giren Sissoko, topu Issah'la buluşturdu. Bu oyuncnun şutunda top filelerle buluştu. 0-3 54. dakikada kazanılan serbest vuruşta Yusuf Akbulut'un şutunda top kaleci Melih'te kaldı. 88. dakikada ara pasta topla buluşan Milinkovic, kaleci Furkan'ı önde görünce aşırtma vuruşu ile topu ağlara yolladı. 0-4

KÜNYE

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Engin Erdem xx, Ahmet Şimşek xx, Mert Güzenge xx Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih xx, Berkay, Hüseyin x (Toykan dk. 72 x), Emre xx, Cihan xx, Arif xx (Abdullah dk. 64 x) Yusuf xx, Melih xx (Oğuz dk. 46 x) Yedekler: Ferhat, Doğukan, Sezer, Fatih Kızılay Teknik Direktör: Taner Öcal Eskişehirspor: Melih xx, Ferhat x (Cemali dk. 13 xx), Sezgin xx, Furgan xx (Milinkovic dk. 57 xx), Erdal xx, Sissoko xx, Issah xx, Sekidika xx, Mehmet Feyzi xx (Hakan dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Halil İbrahim Yedekler: Ekrem, Furkan, Bedirhan, Cemali, Kıvanç Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Erdal (dk. 11), Sekidika (dk. 21), Issah (dk. 50), Milinkovic (dk. 88) (Eskişehirspor)

(Yasin Erdem - Fatih Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor, Spor
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