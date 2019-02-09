Eskişehir Karabükspor'u 4 Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Sissoko'nun kullandığı korner atışında ceza sahasında Erdal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 21. dakikada Mehmet Özcan'ın bekletmeden ileriye gönderdiği şutta topu önüne alan Sekidika kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma ile topu ağlara gönderdi. 0-2 50. dakikada Karabüksporlu Hüseyin pasında araya giren Sissoko, topu Issah'la buluşturdu. Bu oyuncnun şutunda top filelerle buluştu. 0-3 54. dakikada kazanılan serbest vuruşta Yusuf Akbulut'un şutunda top kaleci Melih'te kaldı. 88. dakikada ara pasta topla buluşan Milinkovic, kaleci Furkan'ı önde görünce aşırtma vuruşu ile topu ağlara yolladı. 0-4



KÜNYE



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Engin Erdem xx, Ahmet Şimşek xx, Mert Güzenge xx Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Arda xx, Can xx, Fatih xx, Berkay, Hüseyin x (Toykan dk. 72 x), Emre xx, Cihan xx, Arif xx (Abdullah dk. 64 x) Yusuf xx, Melih xx (Oğuz dk. 46 x) Yedekler: Ferhat, Doğukan, Sezer, Fatih Kızılay Teknik Direktör: Taner Öcal Eskişehirspor: Melih xx, Ferhat x (Cemali dk. 13 xx), Sezgin xx, Furgan xx (Milinkovic dk. 57 xx), Erdal xx, Sissoko xx, Issah xx, Sekidika xx, Mehmet Feyzi xx (Hakan dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Halil İbrahim Yedekler: Ekrem, Furkan, Bedirhan, Cemali, Kıvanç Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Erdal (dk. 11), Sekidika (dk. 21), Issah (dk. 50), Milinkovic (dk. 88) (Eskişehirspor)



(Yasin Erdem - Fatih Ünlü/İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Karabükspor Maçında Büyük Centilmenlik Örneği