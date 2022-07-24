ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti

24.07.2022 14:15

Eskişehir'de karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Eskişehir'de karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi'nde Güllü Sülük (40) ile eşi Ramazan Sülük (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ramazan Sülük (43), tartışma sırasında yanındaki ruhsatsız tabancayla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sülük çiftinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Otopsiden sonra Ramazan Sülük'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Emek Mahallesi Safa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Güllü Sülük'ün cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gönderilecek.

Sülük çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

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TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
Kaynak: AA

Eskişehir, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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