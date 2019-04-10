Eskişehir Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiyi Akut Kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardıEskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gün boyunca mahsur kalan keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı



Eskişehir'in İnönü ilçesinde kayalıklarda 4 gün boyunca mahsur kalan keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.



Eskişehir'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İnönü İlçesi kırsalında araziye yayılan küçükbaş sürüsünden ayrılan bir keçi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Yaklaşık 50 metre yükseğe kadar tırmanan keçi, sahibi Hasan Balık tarafından kurtarılamayınca AKUT Eskişehir ekibine haber verildi. Sarp arazide, 2 saatlik yürüyüş sonunda bölgeye ulaşan 5 gönüllüden oluşan AKUT ekibi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra keçinin çıktığı noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaştı. Küçük ve büyükbaş hayvan kurtarma konusunda özel eğitimli olan AKUT personeli keçiyi kendisine bağlayarak emniyetli bir sekilde güvenli alana kadar indirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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