Eskişehir Kayıp Alzamier Hastası İçin Tüm Ekipler Seferber Oldu
1 saat önce
Eskişehir'de zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak (72), dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Eskişehir
'de zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak
(72), dün sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine son görüldüğü ormanlık alanda havadan drone, bölgede ise motorize ile yaya ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı. Eskişehir Büyükdere
'de kızı ve damadıyla oturan zihinsel engelli ve alzheimer hastası Hamza Koçak, dün sabah evinden çıktı. Akşam eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yapmasına rağmen bulunamadı. Koçak'ın yakınları polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaparken, ihbar üzerine harekete geçen ekipler Koçak'ın son görüldüğü kent ormanında yapılan ilk aramada bir sonuç alamadı. Ardından Eskişehir UMKE, AFAD
, AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Havadan drone, ormanlık alanda ise motorize ve yaya olarak ekipler kayıp olan Hamza Koçak'ı aradı.
Koçak'ın evinden getirilen çarşaf arama köpeklerine koklatılırken, yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede tüm ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:39 Kaynak: DHA
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