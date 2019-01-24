Son Dakika Haberleri: Eskişehir Kayıp Kişinin, Porsuk Çayı'nda Cesedi Bulundu

Eskişehir Kayıp Kişinin, Porsuk Çayı'nda Cesedi Bulundu

1 saat önce

Eskişehir Kayıp kişinin, Porsuk Çayı'nda cesedi bulunduEskişehir'de, 3 gündür kayıp olan Kadir Öztürk'ün (52) Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu.

Eskişehir Kayıp kişinin, Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu

Eskişehir'de, 3 gündür kayıp olan Kadir Öztürk'ün (52) Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Kadir Öztürk'ten Salı gününden beri haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde bir vatandaş, Porsuk Çayı'nda çanta içerisinde bir dizüstü bilgisayar bulunca polisi aradı. Ekipler, bilgisayarın Öztürk'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden Öztürk'ün en son dün saat 05.00'te Kırmızı Toprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta görüldüğü tespit edildi.

Kadir Öztürk'ün Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine UMKE, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Porsuk Çayı'nın su seviyesi düşürüldükten sonra başlatılan arama çalışmaları suda ve karada eş zamanlı yürütüldü. Bugün de devam eden arama çalışmalarında Porsuk Çayı'nın su seviyesi daha fazla düşürüldü. Akşam saatlerinde de Kadir Öztürk'ün cesedi, düştüğü tahmin edilen bölgeden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından sudan alınarak, kurtarma botuna konulan Kadir Öztürk'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:16 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kadir Öztürk, Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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