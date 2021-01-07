ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Kendisine ikram edilen bir poşet mamayı ağzıyla taşıyan köpek ilgi odağı oldu
07.01.2021 16:03
Mama poşetini taşıyan köpeğin görüntüleri Eskişehir'de bir iş yeri sahibi tarafından poşete konulan mamayı taşıyan sokak köpeği ilgi odağı oldu.
Mama poşetini taşıyan köpeğin görüntüleri Eskişehir'de bir iş yeri sahibi tarafından poşete konulan mamayı taşıyan sokak köpeği ilgi odağı oldu.
ESKİŞEHİR - Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir iş yeri sahibi her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besliyor.
Bunların içlerinden biri olan "koyun" adlı sokak köpeği poşet içerisinde kendisine ikram edilen mamayı ağzında taşıyarak kendisine uygun bir yerde tüketiyor.
Köpeğin, kendisine ikram edilen mamayı taşıma anları kentteki bir etkinliği takip eden gazeteciler tarafından görüntülendi.
Son Dakika Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Oğlumun hayatından endişe ediyorum DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda