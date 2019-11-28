Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)

ESKİŞEHİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ve eşi C.A.?ya (82) kendisini polis olarak tanıtarak 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve Ankara'da yakalanan şüpheli Mehmet B., Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Mehmet B., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Eskişehir'de N.A. ve eşi C.A. çiftini dolandırarak altınlarını alan şüpheli Mehmet B.?nin kimliği evin çevresindeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelinin şehirlerarası otobüs terminalinden Şanlıurfa'ya gittiğini tespit ederek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.?yi otogarda yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet B.?nin üzerinde çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye bulunarak çifte teslim edildi. Soruşturma sürüyor.