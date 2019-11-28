Son Dakika Haberleri: Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

6 saat önce

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)ESKİŞEHİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ve eşi C.A.

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)

ESKİŞEHİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ve eşi C.A.?ya (82) kendisini polis olarak tanıtarak 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve Ankara'da yakalanan şüpheli Mehmet B., Eskişehir'e getirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Mehmet B., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Eskişehir'de N.A. ve eşi C.A. çiftini dolandırarak altınlarını alan şüpheli Mehmet B.?nin kimliği evin çevresindeki güvenlik kameralarından tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelinin şehirlerarası otobüs terminalinden Şanlıurfa'ya gittiğini tespit ederek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.?yi otogarda yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet B.?nin üzerinde çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye bulunarak çifte teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

Eskişehir, Memur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:47:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]