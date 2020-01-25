Eskişehir Kent Konseyinden Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir Kent Konseyinden Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Eskişehir Kent Konseyinden Başkan Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile bir araya geldi.

Eskişehir Kent Konseyinden Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve yönetimini makamında ağırladı. Buluşmada Akçasoy, Başkan Ataç'a sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.


Akçasoy ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün yeni Yürütme Kurulu üyelerimiz ile birlikte Başkanımız Ahmet Ataç'ı ziyaret etmek istedik. Tepebaşı Belediyemiz ile birlikte ortak akıl yürüterek ne gibi iş birliklerinde bulunabileceğimizi konuştuk. Zaten Eskişehir Kent Konseyi olarak yerel yönetimlerimiz ile birlikte hareket etmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarımızda, Tepebaşı Belediyemiz de her zaman var olacak" ifadelerini kullandı.


Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve yönetimi bugün güzel bir ziyarette bulundu. Sevgili Nuray, başarılı işler çıkaran bir isim. Yeni arkadaşları ile birlikte de daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuşarak, Akçasoy ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Öte yandan buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona buldu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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