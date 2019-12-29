Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı - Son Dakika

Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı

6 saat önce

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde de başladı.

Eskişehir kent merkezinde kar yağışı başladı, System.String[]

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kent merkezinde de başladı.


Kış aylarının gelmesiyle hissedilmeye başlayan soğuk hava, ülkenin çeşitli kentlerinde kar yağışı ile kendini gösterdi. Eskişehir'in yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi. Meteorolojinin tahminlerine göre kar yağışının şehir merkezinde hafta boyunca devam edeceği öngörülürken, vatandaşlara gerekli önlemlerin alınması uyarısı yapıldı. İlde en yüksek 3 derece olan hava sıcaklığı, en düşük ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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