Eskişehir-kiralık villaya kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

Kiralık villaya kaçak sigara ve tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün imal edildiği belirlenen bir villaya düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde sigara sarma makinesi, kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphenin kiraladıkları villa da kaçak sigara ve tütün imal ederek piyasaya sattığını tesit etti. Savcılık talimatıyla villaya baskın yapan polis ekipleri, 3 kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilo tütün, 63 bin 200 makaron adı verilen filtreli boş sigara kağıdı, 10 bin 80 adet sarılmış sigara, bin 410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi. Polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve makinelerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi. Kiraladıkları villada kaçak sigara üretimi yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEN SAĞLIK UYARISI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, devletin kaçak sigara ve tütün üretimiyle vergi kaybına uğradığı ve halk sağlığının tehdit edildiği belirtilerek, Menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır denildi.