Son Dakika Haberleri: Eskişehir Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı

Eskişehir Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı

26 dakika önce

Eskişehir'de Onur mercan, kullandığı ciple kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.

Eskişehir'de Onur mercan, kullandığı ciple kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken yaralanan 15 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza dün, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki Tıp Fakültesi kavşağında araçlar kırmızı ışıkta beklerken, Onur Mercan kullandığı 34 BIC 066 plakalı ciple orta şeritten gelerek bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Mercan'ın çarptığı 26 UC 639, 06 JPA 15, 26 M 0161, 26 S 0031 ve 26 BB 141 plakalı araçlar maddi hasar meydana geldi. Araçlardan biri ise hurdaya döndü. Kazada yaralanan 15 kişi ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:38 Kaynak: DHA

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