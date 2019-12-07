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Eskişehir Kitap Fuarı 10 Aralık'ta kapılarını açacak

7 saat önce

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, 10-15 Aralık tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek Eskişehir Kitap Fuarı'nda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı planladıklarını söyledi.

Eskişehir Kitap Fuarı 10 Aralık'ta kapılarını açacak, System.String[]

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, 10-15 Aralık tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek Eskişehir Kitap Fuarı'nda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı planladıklarını söyledi.

Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Eskişehir Ticaret Odası (ETO) - TÜYAP Fuar Merkezi olarak, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin açılışını Eskişehir Kitap Fuarı ile yaptıklarını anımsatarak, 10 Aralık'ta Eskişehir 2. Kitap Fuarı'nın kapılarını ziyaretçilere açacağını kaydetti.

Kentteki ilk kitap fuarında 90 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Eskişehir Ticaret Odası ile birlikte 7 fuar daha gerçekleştirdik. Eskişehir'de bir fuar endüstrisi ve turizmi ortaya çıktı. Kentteki fuarların daha da ulusallaşmasını ve uluslararası ziyaretçi çekmesini amaçlıyoruz. Yılın son etkinliği olan Eskişehir Kitap Fuarı için 10 Aralık'ta saat 10.00'da kapılarımızı açacağız. 15 Aralık'ta sona erecek fuarımızda 155 yayınevi stant açacak. Yaklaşık 200 yazarımız misafirimiz olacak. Fuarda 50 söyleşi ve panel gerçekleştireceğiz. İmza günleri düzenlenecek. Otobüsler her gün ilkokullardaki, ortaokullardaki, liselerdeki ve üniversitelerdeki öğrencilerimizi fuara taşıyacak. Eskişehir Kitap Fuarı'nda 100 bin ziyaretçi sayısını aşmayı planlıyoruz."

Seçer, birçok yayınevinin uygun ücrete kitap satışı yapacağı kitap fuarının ihtiyaç sahibi okullara, kurum ya da kuruluşlara kitap bağışı yapmak isteyenler için önemli fırsat olacağını sözlerine ekledi.

Eskişehir, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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