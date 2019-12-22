"Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabına yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesinin katkıları ile hazırlanan " Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabı, edebiyat ve tarih severlerden ilgi görüyor.



Cumhuriyet döneminin en önemli ve aydınlık merkezlerinden biri haline gelen Eskişehir'in tarihi hikayesini fotoğraflar ve özel aktarımlar ile ele alan kitap, Eskişehirli edebiyat ve tarih severlerin beğenisini topladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırmızı Yayınları'ndan çıkan kitapa ilişkin, "Eskişehir, bir Cumhuriyet kenti. Osmanlı'nın çok küçük bir yerleşim bölgesi iken, Cumhuriyet döneminde kimliğini bulmuş bir kent. Nesi var nesi yoksa Cumhuriyet'e borçlu bir kent. Eskişehirliler de bu değerli kitaba gösterdikleri alaka ile beni çok mutlu ettiler. Hala okumamış olan tüm hemşehrilerime bu güzide eseri tavsiye ediyorum" dedi.



Vatandaşların kendileri için edinmelerinin yanı sıra Eskişehir sevdalısı dostlarına da yoğunlukla hediye ettiği "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabı, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yararına yapılacak bireysel veya kurumsal bağışlar karşılığında temin edilebiliyor. - ESKİŞEHİR