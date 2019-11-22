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Eskişehir-kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

6 saat önce

Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldüEskişehir'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

Eskişehir'de, çalıştığı kesimhanede kolunu et sıyırma makinesine kaptıran Cihat İnal (20), olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte kesimhanede çalışan Cihat İnal, sağ kolunu et sıyırma makinesine kaptırdı. İnal'ın yakınlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnal'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Eskişehir-kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:59 Kaynak: DHA
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