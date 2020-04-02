Eskişehir Korona'ya karşı sıfır toleransta - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nün, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs (Kovid-19) salgınının pandemik olarak açıklanmasından sonra ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Eskişehir de gerekli önlemler almaya devam ediyor.



Korona virüse karşı mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin bir dizi tedbirler açıklamış, konunun önemine binaen ise İçişleri Bakanlığı ise 81 il Valiliğine alınacak tedbirler hakkında genelgeler gönderdi. Toplumda sosyal hareketliliğin azaltılmasına yönelik olarak yayımlanan genelgeler doğrultusunda, Kovid-19'la daha etkin bir şekilde mücadelede etmek amacıyla Eskişehir'de ise, insan hareketliliğin yoğun yaşandığı cadde ve sokaklarda kontrol edvam ediyor. Alışveriş yerleri ve parklarda, pazar girişlerindeki kontrol noktalarında, site ve apartman bahçesi gibi ortak kullanım alanlarında, Eskişehir'in giriş ve çıkışlarındaki 18 noktada ateş ölçümleri yapılıyor. Sokağa çıkmaları yasaklı olan 65 yaş üzeri vatandaşları ile ilgili de kimlik kontrolleri sürdürülüyor.



Eskişehir Valiliği Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde başlatılan denetimlerde 37,5 derece ateşi ve öksürüğü olanlar ile 38 derece ve üstü ateşi olanlar, 112 ekiplerince acilen hastaneye ulaştırılıyor ve 14 gün karantinaya alınıyor. Yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları ise görevli emniyet güçleri tarafından uyarılırken ekip otosuyla evlerine bırakılıyor. Ayrıca ülke genelinde Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların otobüs seferlerinin 28 Mart tarihi saat 17.00 itibariyle Valiliklerin iznine bağlanmış ve Seyahat İzin Kurulunun vereceği "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" ile otobüs seferlerinin düzenlenebileceğini açıklanmıştır. Eskişehir de bu kurallara uyarak şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan Seyahat İzin Kurulu, şehirlerarası yolculuk yapmaya şartları uyan vatandaşlarımıza uygunluk haline göre izin veriyor.



Öte yandan, Eskişehir'in bazı ilçelerindeki çarşı ve pazarlar gibi ortak kullanım alanlarında da denetimler yapılıyor. - ESKİŞEHİR