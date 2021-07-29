Üye Girişi
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ

29.07.2021 13:39

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın günlük Covid 19 aşı tablosuna göre yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkıp, Türkiye'de 'mavi' kategoriye geçen 8'inci şehir oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın günlük Covid 19 aşı tablosuna göre yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir'de, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkıp, Türkiye'de 'mavi' kategoriye geçen 8'inci şehir oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı olmayanların hasta olduğuna dikkat çekerek, 'Eskişehir verileri de benzer olmak üzere hastanede yatanların yüzde 95'i aşı sürecini tamamlamamış kişilerö dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir'de aşılama oranı 75'i geçerek Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya ve Aydın'dan sonra 'mavi' kategoriye geçen 8'nci şehir oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, tren garı, otogar ve halkın yoğun olduğu alanlara kurulan mobil aşılama stantlarında ise aşı olmak isteyenler kuyruk oluşturdu. Randevusuz olarak gelenlerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden aşı hakkı olup olmadığı kontrol edilip, kurulan paravanlarda da aşıları yapılıyor.

'HASTA OLANLARIN YÜZDE 95'İ AŞISIZ'

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentteki hastanelerde koronavirüs tedavisi görenlerin yüzde 95'inin aşı olmayan kişiler olduğunu söyledi. Kentteki yüzde 75'lik aşı oranının da sevindirdiğini kaydeden Bilge, 'Halkımızın ve Valiliğimizin desteğiyle yüzde 75 olan ilk aşılama oranını aşmış bulunuyoruz. Bu ilimiz için çok mutluluk verici bir şey. Aşılamanın son hızla devam etmesini istiyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, Eskişehir verileri de benzer olmak üzere hastanede yatanların yüzde 95'i aşı sürecini tamamlamamış kişiler. Yani bir doz aşısı olmuş ya da hiç aşı olmamış kişiler. Aşılarımızın varyantlara karşı etkin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili zaten bilim kurulu üyelerinin açıklamaları da var. Dünyada çeşitli yayınlar da var. O nedenle halkımızı aşılanmaya davet ediyoruzö dedi.

SON DÖNEM BULAŞMA NEDENLERİ

Prof. Dr. Bilge, kentteki vaka oralarında yaşanan artışı hatırlatarak, tedbirlere uyulmaması nedeniyle artış olduğunu söyledi. Pandeminin ilk dönemlerinde bulaşma nedenlerinin tespit edildiğini ancak şu anda güçleştiğini kaydeden Bilge, 'Pandeminin ilk zamanlarında bulaşı bulmak daha kolaydı ama pandeminin doğası gereği, ilerleyen zamanlarda bir odak bulamıyorsunuz. Şu andaki vaka artışlarının nedeni de tamamıyla sosyal hareketlilikten kaynaklanan ve aynı zamanda maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmamasının sonuçlarını görüyoruz hep birlikte. Maalesef, sosyal medyada dolaşan çeşitli bilgiler insanları yanıltıcı olabiliyor ve aşı olmamalarına neden oluyor. Bu da az önce bahsettiğim gibi hastane yatışlarına, yoğun bakım yatışlarına ve ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle gelen tüm bilgileri sorgulasınlar, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü sayfalarından bu bilgileri teyit etsinler. Bizim için en önemli konu bu. Dileğimiz odur ki, daha yüksek bir aşılama oranına hep birlikte ulaşacağızö diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GÜVENDİM'

Aşı olmak için İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki mobil aşı standına gelen Senem Yılmazer, Belçika'da yaşamasına rağmen koronavirüs aşısını Türkiye'de olmayı tercih ettiğini söyledi. İlk dozunu Eskişehir'de olan Yılmazer, 'Ben Belçika'dan geldim, aşıyı Türkiye'de vurulmayı tercih ettim. Şimdi ilk dozumu vurulacağım. Üç hafta sonra da ikinci dozumu vurulup Belçika'ya geri döneceğim. Türkiye'yi tercih ettim, buraya daha çok güveniyoruz o yüzdenö dedi.

'EVE KAPANMAKTAN BIKTIK'

Üçüncü doz aşısını olan Serpil Dönmez de herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirterek, 'Bu aşı kampanyalarını ben çok güzel değerlendiriyorum. Bir dördüncü derlerse yine vurulurum. Üçüncüyü vuruldum dün akşam. Bir şey de olmadı. Biz memnunuz. Eşim de ben de üçüncüyü vurulduk. Sağlık Bakanımız dördüncü derse yine vuruluruz. İnsanlara aşı olun derim, bir de maske. Aşı ve maskeyi çok öneririm. Biz onları ihmal etmedik. Yoksa yine evlere kapanacağız. Biz eve kapanmaktan bıktıkö diye konuştu.

KENTTEKİ AŞI DURUMU

Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşı tablosu verilerine göre, kentte 533 bin 582 kişi birinci doz, 375 bin 762 kişi ise ikinci doz aşısını oldu. Üçüncü doz aşı olanlarla birlikte kentte şu ana kadar 987 bin 254 aşı yapıldı. Kentte vaka oranı ise bir önceki haftaya göre 100 bin kişide 66,83'ten 46,42 artışla 113,25'e yükseldi.

BAKAN KOCA, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir ve Aydın'ın 'mavi' kategoriye geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, 'Eskişehir'in kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktıö ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar 15:09 Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin 15:02 Yangının ortasında kalan hayvanlarına böyle yalvardı: Ne olursunuz gitmeyin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim 14:43 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı 14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı 14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil 13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama 13:23 Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:11 Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü
14:42 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim
14:28 Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmek istediği için ayrılan Dorukhan, Trabzonspor'a imza attı
14:07 Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı
14:04 Bu nasıl motivasyon! Olimpiyatlar'da sporcusunu kavgadaymış gibi dövdü
13:50 Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
13:47 Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
13:45 Galatasaray bombayı patlattı! Porto ile Chancel Mbemba için görüşmeler başladı
13:29 Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil
13:27 Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı
Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü Başkasının ahırına girmek canlarına mal oldu! Çoban, hırsız sandığı dayı ile yeğeni tüfekle öldürdü         
15:11
Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti Sarri'nin ekibinde yer almak isteyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in teklifini reddetti         
15:07
İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı         
15:00
Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye'de termometreler 43 dereceyi görecek         
14:39
Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı Bu görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele devam ederken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı         
14:22
Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor         
13:47
Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, İstanbul'a ayak bastı         
13:28
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim PlayStation'ın eski patronundan ezeli rakibini kızdıracak sözler: Xbox Game Pass'in kâr elde ettiğinden şüpheliyim         
11:45
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi         
10:40
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu         
09:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 15:23:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR, KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement