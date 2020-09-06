ESKİŞEHİR KPSS'de ikinci oturum heyecanı - Son Dakika

KPSS'de ikinci oturum heyecanı

ESKİŞEHİR'de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 'Eğitim Bilimleri' oturumu 14.30'da başladı. Adaylar, sınav merkezleri önünde uzun kuyruk oluştururken, görevliler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak durmaları için uyarılarda bulunuldu. Kapıların kapatılmasının ardından geç kalanlar adaylar ise sınava alınmadı.

KPSS'nin ikinci oturumu olan 'Eğiti Bilimleri' sınavına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde girecek olan adaylar sınavdan yaklaşık 1 saat önce kuyruk oluşturmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle sınav görevlileri fakülte girişinde uyarılarda bulunarak adayların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına göre sıraya girmelerini sağladı. Eğitim Fakültesi girişinde adaylar, dezenfektan kullanıp maskelerini değiştirdikten sonra kimlikleri kontrol edilerek ve polis ekiplerince aranarak salonlara alındı. Saat 14.30'da Eğitim Fakültesi'nin kapıları kapatılırken, sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileleri ve yakınları da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi çevresinde büyük heyecan yaşadı.