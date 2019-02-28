Eskişehir Kullanılmayan Sulama Kanalı Menfezinden 182 Kilo Esrar Çıktı
1 saat önce
Kullanılmayan sulama kanalı menfezinden 182 kilo esrar çıktıESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmayan sulama kanalı menfezlerinde 181 kilo 944 gram esrar ele geçirildi.
Kullanılmayan sulama kanalı menfezinden 182 kilo esrar çıktı
ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmayan sulama kanalı menfezlerinde 181 kilo 944 gram esrar ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının esrar maddesini kırsal alanlarında yetiştirdiklerini ve piyasaya sürmek istediklerini tespit etti. Polis
ve jandarma ekipleri kent merkezi, Sarıcakaya
ve Mihalgazi
ilçelerinde 9 ayrı noktada düzenlediği operasyonda, 6 şüpheliyi yakalandı. Operasyon kapsamında DSİ tarafından kullanılmayan sulama kanalı menfezlerine gizlenmiş 181 kilo 944 gram esrar, 1 adet tabanca ve 45 adet mermi, 2 adet av tüfeği ve 14 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, suç geliri olduğu değerlendirilen 52 bin 400 lira ile 50 Euro ile 2 adet terazi ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:08 Kaynak: DHA
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