ESKİŞEHİR Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza - Son Dakika

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 56 bin 875 lira ceza

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ve kumar oynamak suçundan 56 bin 875 lira idari para cezası kesilerek adli soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Apartmanın bir katında kahvehaneye benzer şekilde dizayn edilen dairede 13 kişi masalarda kumar oynarken yakalandı. Polis ekipleri 13 kişiye kumar oynamak suçundan adli soruşturma başlatırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ile kumar oynamak suçundan bin 225 lira olmak üzere toplamda 56 bin 875 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kahvehaneye olarak dizayn edilen daire Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce mühürlenerek kapatıldı. Şüpheliler arasında başka bir suçtan arandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.