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Eskişehir-Kütahya kara yolundaki kazada 8 kişi yaralandı

6 saat önce

Eskişehir'de kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Eskişehir-Kütahya kara yolundaki kazada 8 kişi yaralandı, System.String[]

Eskişehir'de kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Fatih Mehmet Tunçay idaresindeki 03 SE 750 plakalı kamyonet, Eskişehir- Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde Cenan Erdoğan'ın kullandığı 34 GN 2892 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatih Mehmet, Eskişehir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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