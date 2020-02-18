Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları mobesede - Son Dakika
Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları mobesede
7 saat önce
Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.
Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülerde kırmızı ışıkta duramayan bir kamyonet, önündeki otomobile çarpıyor. Kütahya'da meydana gelen kazada da döner kavşakta soluna bakmadan hızlı bir şekilde yola çıkan otomobil ile kamyon çarpışıyor. Ardından otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, direğe çarparak duruyor. Afyonkarahisar'da kaydedilen kazada ise sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yük taşıyan bir kamyonet ile otomobil çarpışıyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Kütahya'da ortaya çıkan yeni saadet zinciri: 14 milyon liralık vurgun yaptı AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, trafik kazası geçirdi Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü