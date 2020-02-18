Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları kamerada - Son Dakika

Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları kamerada

7 saat önce

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Eskişehir'de kaydedilen trafik kazası İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Görüntülerde kırmızı ışıkta duramayan bir kamyonet, önündeki otomobile çarpıyor. Kütahya'da meydana gelen kazada da döner kavşakta soluna bakmadan hızlı bir şekilde yola çıkan otomobil ile kamyon çarpışıyor. Ardından otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, direğe çarparak duruyor. Afyonkarahisar'da kaydedilen kazada ise sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yük taşıyan bir kamyonet ile otomobil çarpışıyor.

(İHA)

Eskişehir, Kütahya ve Afyon'daki trafik kazaları kamerada

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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