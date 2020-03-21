Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Son Dakika

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurarak işyerlerini geçici süreyle kapattı.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın korona virüsüne yönelik aldığı tedbirler kapsamında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler ve güzellik salonları faaliyetlerini durdurarak işyerlerini geçici süreyle kapattı. Eskişehirli kuaför Mustafa Öcal, kararı yerinde bulduklarını ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalışıyorduk. Biz de işlerimize ara vermeyi düşünürken bakanlık yasakladı. Kararı destekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla fiziksel temasın olduğu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurma kararı aldı. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki işletmeler karara uyarak 18.00'da işyerlerini kapatarak yasağa uymaya başladı. Eskişehir 2 Eylül Caddesi'nde kuaför olan Mustafa Öcal, yasağı yerinde bir karar olduğunu ve müşterilerle fiziksel temas nedeniyle kendilerinin de risk altında olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle maske ve eldivenle çalıştıklarını anlatan Öcal, "Kuaförler olarak virüs salgını nedeniyle zaten maske kullanıyorduk. Elimizde de mutlaka eldiven oluyordu. Kendi aramızda işlere bir süre ara vermeyi konuşurken, İçişleri Bakanlığı faaliyetleri durdurma kararı aldı. Bizde bunu destekliyoruz. Bugünden itibaren işyerimizi kapatıp yasaklara uyacağız" dedi.

KÜTAHYA'DAKİ İŞLETMELER DE KAPANDI

Kütahya'da faaliyet gösteren kuaför ve güzellik merkezleri de bakanlığı kararı üzerine faaliyetlerini durdurdu. Ali Paşa Mahallesi'nde kuaförlük yapan Gökhan Ayyıldız, sağlık açısından İçişleri Bakanlığı'nın çok doğru bir karar aldığını söyledi. Hem müşterilerin hem de kendilerinin virüsten bu şekilde korunacaklarını ifade eden Ayyıldız, "Koronavirüsünden dolayı saat 18.00 itibariyle son tıraşlarımızı yaptık. İş yerlerimizi kapatacağız. Alınan karar hem bizlerin sağlığı hem de müşterilerimizin sağlığı açısından çok doğru ve yerinde bir karar alındı. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

'KARARI DUYUNCA KOŞARAK GELDİM'

Kuafördeki müşterilerden Murat Kart da kararın ardından hemen gelip son tıraşını olmak istediğini belirterek, "Koronavirüsü nedeniyle berber ve kuaförlerin kapanacağını duyunca koşarak hemen tıraş olmak için geldim. Hem kuaförlerimiz için hem vatandaşlarımız için yerinde ve doğru bir karar olmuş" diye konuştu.

Bilecik'te de Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini tebliğ ederken, işleri 18.00 itibariyle faaliyetlerini durdurdu.


- Eskişehir
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:54 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:08:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kuaförler yasağa uyup işyerlerini kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]