Son Dakika Haberleri: Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Oy Verme İşlemi Başladı (2)

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Oy Verme İşlemi Başladı (2)

14 dakika önce

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI OY KULLANDIEskişehir'de, büyükşehir belediye başkanı adayları CHP'li Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti'li Burhan Sakallı, oylarını kullandı.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Oy Verme İşlemi Başladı (2), System.String[]
BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI OY KULLANDI

Eskişehir'de, büyükşehir belediye başkanı adayları  CHP'li Yılmaz Büyükerşen ve AK Parti'li Burhan Sakallı, oylarını kullandı. 'Millet ittifakı'nın adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, oy kullanmak üzere Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ne, eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte geldi. 1324 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükerşen, "Bütün milletimize hayırlısı olsun. İnşallah bu seçimlerin sonucu önümüzde yeni seçimler ve bilhassa yeni bir referanduma yol açarda tekrar demokratik, parlamenter ve hukuk devleti düzenine yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1923 yılında başlattıkları ana ilkelere bağlı sisteme geçer Türkiye" dedi.

'Cumhur ittifakı'nın adayı Sakallı ise Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde oyunu kullandı. Eşi Sümeyye, kızı Ayşe ile birlikte fakülteye gelen Sakallı, 1102 numaralı sandığa zarfı bıraktı. Seçimin Eskişehir için hayırlı olmasını dileyen Sakallı, "Uzun bir kampanya döneminin sonucunda işte bugün halkımızın idare sandıkta tecelli ediyor. Demokrasinin vazgeçilmezi diyebileceğimiz sandık, bugün milletimizin huzura geldi. Bu seçimin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçim kampanyalarında görev, çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Son derece centilmence bir kampanya sürdü. Umut ediyorum, bundan sonraki süreçte böyle devam eder" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

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