Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te Oy Verme İşlemi Başladı (3)

ENGELLİLERİ SANDIKLARA TAŞIDILAREskişehir Sağlık İl Müdürlüğü Engelli Birimi, kent merkezinde 25 kadar engelli seçmeni araçlarla okullara taşıyarak oy kullanmalarını sağladı.

ENGELLİLERİ SANDIKLARA TAŞIDILAR



Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü Engelli Birimi, kent merkezinde 25 kadar engelli seçmeni araçlarla okullara taşıyarak oy kullanmalarını sağladı. Gökmeydanı Mahallesi'nde oturan engelli Sami Dönertaş (54), ekipler tarafından evinden alındıktan sonra oy kullanacağı Turgut Reis Endüstri Meslek Lisesi'ne götürüldü. Özel engelli taşıma aracıyla 2190 numara sandığın bulunduğu sınıfa götürülen Dönertaş, oyunu kullandı. Sağlık Müdürlüğü'nün hizmeti için teşekkür eden Dönertaş, "Eskiden evden çıkamadığımız için oy kullanamazdık, şimdi böyle imkanımız var, herkese teşekkür ederim" dedi.



ŞEHİT AİLELERİNE ÜCRETSİZ HİZMET VERDİ



Öte yandan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksici Kadir Çağlar, gün boyu şehit aileleri ve yakınlarına rahatlıkla oy kullanmaları için ücretsiz hizmet verdi. Şehit ailelerine büyük vefa duyduğunu ifade eden Çağlar, "Taksicilik mesleğini 8 yıldan bu yana Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam ediyorum. Biz taksiciler olarak bir nebze de olsa şehit ailelerine ve yakınlarına yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Bugün her kişinin, özellikle de şehit ailelerimizin görevini yerine getirebilmesi için bu hizmeti sunuyoruz" dedi.



Tuna İŞLEYEN/TAŞVANLI (Kütahya),





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