Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR, Kütahya ile Bilecik'te 17 gün sürecek olan 'tam kapanma' kararıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapama kararın ardından Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te 17 gün sürecek olan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması saat 19.00'da başladı. Eskişehir'de polis, önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler kısa sürede boş kaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince kentin Bursa, Kütahya, Bilecik ve Ankara yollarındaki giriş-çıkışlarında araçlar üzerinde seyahat izin belgesi denetimi yaptı. Bilecik ve Kütahya'da da hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Covid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde başlayan 'tam zamanlı kapanma' 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.