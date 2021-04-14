ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI

14.04.2021 22:06

ESKİŞEHİR, Kütahya ile Bilecik'te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kent genelinde denetimler yapıldı.

ESKİŞEHİR, Kütahya ile Bilecik'te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kent genelinde denetimler yapıldı. Denetimlerle izin belgesi olmayanlara idari para cezaları uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi kapanmanın ilk gününde Eskişehir, Kütahya ile Bilecik'te sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması saat 19.00'da başladı. Eskişehir'de polis ekiplerince önemli kavşaklarda kontrol noktaları oluşturulurken, vatandaşların önlemlere uymasıyla sokak ve caddeler kısa sürede boşaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince kentin giriş-çıkışlarında araçlar üzerinde denetim yapıldı. Seyahat izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.

Bilecik ve Kütahya'da da hem sokağa çıkma hem de seyahat kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü. Akşam saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması sabah 05.00'de sona erecek.

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT KISITLAMASINDA SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika


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