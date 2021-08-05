Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka artışı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 24-30 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 113,25'ten 112,64 artışla 225,89'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 74,50 seviyesinden 34,05 artışla 108,55'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 32,92'den 56,24 artışla 89,16'ya yükseldi.Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka artışı, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Özellikle Eskişehir'de mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya bürünürken, diğer 2 kentte de kırmızı alanlar çoğaldı.