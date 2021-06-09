Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları düştü. Geçen hafta 100 bin kişide 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane'den sonra en fazla vakanın bulunduğu Bilecik'te bu sayı 96.99'a geriledi.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 110,48'den 21,98 düşüşle 88,50'ye geriledi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 146,76'dan 49,77 düşüşle 96,99 oldu. Yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka oranı 112,71'den 11,16 düşüşle 101,55'e seviyesine indi.

BİLECİK EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER ARASINDASağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta 100 bin kişi de 146,76 vaka ile nüfusa oranla Gümüşhane'den sonra en fazla vaka olan ikinci il Bilecik'te büyük düşüş görüldü. Bilecik, en fazla düşüş yaşanan 5 şehir arasında yer aldı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Daha önce kırmızı ağırlıklı üç kentte bölgeler, 'düşük risk' anlamına gelen maviye büründü.