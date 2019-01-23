Son Dakika Haberleri: Eskişehir Lokantacılar Odası ve Akut Arasında İş Birliği

Eskişehir Lokantacılar Odası ve Akut Arasında İş Birliği

1 saat önce

Eskişehir'de faaliyet yürüten Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekip lideri Mete Kızıl ve yönetim kurulu ekibi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu üyesi, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'i ziyaret etti.

Eskişehir Lokantacılar Odası ve Akut Arasında İş Birliği, System.String[]
Eskişehir'de faaliyet yürüten Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekip lideri Mete Kızıl ve yönetim kurulu ekibi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu üyesi, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen'i ziyaret etti.

Ziyarette iki kurumun temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Eskişehir Lokantacılar Odası üyelerine eğitim programının tasarlandığı lokantacı esnafına Temel Yangın Güvenliği Eğitimi, afet ve acil durumlara yönelik pek çok kapsamlı eğitim verilebilecek.

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen bu konu üzerine konuştu. Bahar Bilen, "AKUT Eskişehir ekibi, sayısız operasyonlara imza atmış. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil Birleşmiş Milletler 'in bir arama kurtarma ekibi olarak yurt dışı operasyonlarında da AFAD ile birlikte ülkemizi temsil eden kamu yararına bir sivil toplum örgütümüzdür. Ülkemiz bir deprem ve afet bölgesi, istemesek dahi zaman zaman bazı bölgelerde depremler ve afetler meydana gelmekte. Bu olaylar 'da arama kurtarma ekiplerinin ne kadar büyük önem arz ettiğini görebiliyoruz. AKUT bu konuda ülkemizde marka olmuş bir kuruluşumuz. Biz Eskişehir lokantacılar odası olarak her zaman kendilerine destek vereceklerini bunun öncüsü olarak Türkiye'deki diğer odalarımızın da hiç şüphesiz yanlarında olacaklarına inancımız tamdır. Lokantacılar Odası temsilcisi olarak, gönüllülük sistemi çerçevesinde iyi eğitilmiş, sertifikalarını almış bir gönüllü ordusu olan AKUT'a destek için Sivil toplumu mutlaka bu sürece katmamız lazım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Yaşam
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