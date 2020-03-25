Eskişehir lokantacılarının çağrısı! - Son Dakika

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen;yaptığı açıklamada devletimizin Covid-19'a karşı alınan önlemler dolayısıyla onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine mecburen ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafımızında "siftahsız" dükkan kapattığını,kısıtlı sermayesiyle ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünün artık kalmadığını belirterek, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 81 ilde umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına ,sonrasında ise ek bir genelgeyle "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde hizmet verebileceği ilan edilmişti.

Bilen; bahsi geçen işletmeler her gün topluma hizmet veren yerlerdir. Bu işletmelerin faaliyetlerinin sınırlandırılması, ne kadar süre kapalı olacağı yasakların ne kadar süreceği,belli olmadığından dolayı ,evinin ve işyerinin kirasını vermek zorunda olan,elektrik-su-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünen esnafımızı kara kara düşündürüp endişelendirmektedir. Küçük esnafımız çok zor durumda olduğu için bu gidişat büyük işsizlik ve sosyal sorunların artmasına neden olacağı aşikardır.

Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna yaptığı açıklamayla corona artık devletin resmi makamlarınca resmen MÜCBİR SEBEP kabul edilmiştir.

Bilen;Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili Bakanlıklarımızdan küçük esnafımızın talepleri olduğunu belirterek,burada devletimize büyük sorumluluklar düşüyor şu an işverenler ve çalışanlar olarak çok mağduruz. Esnafımızzaten ekonomikve ağır koşullar altındayken birdedünyada ve ülkemizde ağır virüs salgınıyla karşı karşıyayız böylesi krizlerde sosyal devletin yerine getirmesi gereken sorumluluğun esnaf olarakbüyük beklentisiiçindeyiz.

Evde kal çağrısı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı günlük asgari geçimini zor şartlarda kazanan esnafımızı zorunlu olarak kepenk kapatma noktasına getirmiştir.

Esnaf teşkilatı AHİLİK kültürü almış,yabancı sermayeye karşı kendini ayakta tutmuş her zaman ve her şartta devletinin ve bayrağının yanında dimdik durmuştur.

İyi günde kar ortağı olan devletimizin,kötü günümüzde'de zarar ortağımız olmasını umuyoruz.

Yapılmayan ticaretin,kazanılmayan gelirin kapanan dükkanların vergisini,sgk'sını ertelemek ve Halbankasından verilen destek kredisinin şartlarının maalesef esnaf sicil affı olmadan birçok esnafımızın faydalanamayacağı gibi bu krizin asla ve asla çalışanların işini kaybettiği bir sürece dönüşmemesive sosyal sıkıntıya neden olmaması için acilen esnafın zorunlu olan borçlarını ve hayatını idame ettirebilmesi için esnaf sicil affı getirilmesi zorunluluk olmuştur,işyerilerimiz kapalı olduğu için kiralarımızın belirsizlik ortamı bitene kadar aynı kamusal alanlarda olduğu gibi kiralarımızın dondurulması veya devletimiz tarafından işyeri kira desteğinin verilmesini istiyoruz,kira stopajlarımız mülk sahibi tarafındankarşılanmalı esnafımız bu vergi yükünden kurtulmalı,yerel yönetimlerin işyeri işgaliye bedellerinin kapalı olduğu sürece kaldırılmasını,kapalı olan işyerlerimizde ve evlerimizde çalışan personellerimiz dahil tahakkuk eden elektrik,su ve doğalgaz bedellerinin ileri tarihlere taksitlendirilmesi,özel bankalarında çalışanlarımız dahil ticari,tüketici ve kredi kartı borçlarınında belirsizlik bitene kadar ertelenip yapılandırılmasını,kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan personelin işyeri kapalı kaldığı müddetçe işsizlik fonundan yararlanılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, refah içinde sağlıklı günler dileriz.