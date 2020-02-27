Eskişehir LÖSEV 'İyilikler Çarşısı' açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir LÖSEV 'İyilikler Çarşısı' açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Eskişehir LÖSEV 'İyilikler Çarşısı' açmaya hazırlanıyor

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı, (LÖSEV) Eskişehir'de kıyafet, giyim, temizlik maddesi, beyaz eşya, mobilya ve oyuncakların ailelerin ücretsiz verileceği İyilikler Çarşısı açmaya hazırlanıyor.

Eskişehir LÖSEV 'İyilikler Çarşısı' açmaya hazırlanıyor, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı, (LÖSEV) Eskişehir'de kıyafet, giyim, temizlik maddesi, beyaz eşya, mobilya ve oyuncakların ailelerin ücretsiz verileceği İyilikler Çarşısı açmaya hazırlanıyor.


Konuyla ilgili bilgi veren LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, ailelere daha önce de yardım ettiklerini belirterek, "LÖSEV olarak maddi ve ayni desteklerimizi birçok yolla ailelerimize ulaştırıyoruz, yine devam edeceğiz, ancak ülke genelinde iyilik hareketi olacak yeni platformumuz: LÖSEV İyilikler Çarşısı ile aileler bir marketten alışveriş yapar gibi yardımlardan faydalanacak kanserle mücadele eden aileler hiçbir ücret ödemeden evlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. LÖSEV, yalnızca lösemili çocuklar ile kanser hastalarının "LÖSEV Parası" ile hiçbir karşılık ödemeden alışveriş yapabileceği LÖSEV İyilikler Çarşısı'na, ülke genelinde destek olmak isteyecek tüm firma, kuruluş ve resmi kurumları sosyal sorumluluğa davet diyor. İlki İstanbul'da düzenlenen, yakında Ankara'da gerçekleştirilecek ve 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan İyilikler Çarşısı'na destek olmak isteyen kurum ve kuruluşları iyilikler zincirine bir halka eklemek üzere davet ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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